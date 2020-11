Emergenza Covid, Caldoro attacca De Luca: Il dramma di un incapace

“De Luca prima ha invocato e minacciato il lockdown generando panico, poi ha cambiato idea ed ora attacca il Governo. Le sue battute e l’inutile ricerca di responsabilità altrui raccontano il dramma di chi è incapace di reggere un momento così delicato”. Così Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “Noi – spiega Caldoro – siamo pronti a fare la nostra parte, basta cambiare registro e chiedere nello spirito di collaborazione. Decida il Consiglio regionale misure immediate per le famiglie, per i commercianti, per i professionisti e le imprese in difficoltà. Si valuti un piano per la scuola”.