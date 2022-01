Emergenza Covid, Draghi illustrerà le nuove misure in conferenza stampa

Una conferenza stampa,, per illustrare le ultime misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19. E’ quanto farà il presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi , in merito al decreto approvato nei giorni scorsi che prevede, tra le altre cose, l’estensione dele, di conseguenza, dell’. Ad accompagnare il premier ci saranno il ministro della Salute,, e quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi , insieme al coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts),. Si parlerà anche della scuola. Il ministro Bianchi, dal canto suo, in un’intervista al Tg3, rassicura: “La scuola è pronta. Siamo preoccupati, come tutti, ma come Governo abbiamoregole chiare, precise e puntuali. Il principio di base è che si torna in classe domani”.