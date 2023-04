Emergenza dengue in Brasile, esercito di zanzare modificate per fermarla

Il World Mosquito Program (WMP), un’organizzazione non profit, ha annunciato che rilascera’ zanzare modificate in molte aree urbane del Brasile nei prossimi 10 anni, con l’obiettivo di proteggere fino a 70 milioni di persone da malattie come la dengue. I ricercatori hanno testato il rilascio di questo tipo di zanzara, – che porta con se’ un batterio chiamato Wolbachia che impedisce all’insetto di trasmettere virus, – in alcune citta’ selezionate di paesi come Australia, Brasile, Colombia, Indonesia e Vietnam. Questa sara’ la prima volta che la tecnologia sara’ testata su scala nazionale. L’impianto dovrebbe iniziare a operare nel 2024 e produrra’ fino a cinque miliardi di zanzare all’anno. “Questo sara’ il piu’ grande impianto al mondo” per la produzione di zanzare infette da Wolbachia, afferma Scott O’Neill, microbiologo presso l’Universita’ di Monash a Melbourne, in Australia, e capo del WMP. “E ci permettera’ in breve tempo di coprire piu’ persone che in qualsiasi altro paese”.