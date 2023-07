Emergenza energia elettrica, Musumeci: Colpa della tropicalizzazione, prenderne atto

L’emergenza energia elettrica dovuta al caldo “non riguarda soltanto Catania, ma tutto il Paese”, perché “parliamo da tempo di cambiamento climatico e siamo stati un poco refrattari, convinti che si trattasse soltanto di un fatto contingente”, e, invece, “la tropicalizzazione del clima è arrivata anche in Italia e di questo dobbiamo prendere atto”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a conclusione di un incontro in prefettura a Catania sulle interruzioni di energia elettrica e alla conseguente mancanza di acqua.