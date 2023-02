Emergenza freddo, Scaturchio: Stazione di Napoli non diventi accampamento

Bisogna garantire accoglienza a quanti “non hanno un luogo in cui ripararsi e perciò trascorrono la notte accampati attorno alla stazione centrale” di Napoli. E’ l’appello che viene, con una nota diffusa oggi, dal gruppo Scaturchio di Napoli. Sono “uomini e donne che non hanno un luogo in cui ripararsi e perciò trascorrono la notte accampati attorno alla stazione centrale”, si legge sempre nella nota. Per questo è necessario “garantire urgentemente a queste persone un riparo adeguato che consenta loro di superare senza gravi conseguenze la situazione attuale – conclude la nota – ed eviti che la stazione centrale di Napoli si trasformi in un accampamento, seppure soltanto nelle ore notturne”.