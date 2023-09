Emergenza sanitaria, Ficco (Saues): La competenza torni allo Stato

Il Consiglio Nazionale SAUES, nella riunione del 6 settembre scorso, ha deliberato all’ unanimità di richiedere a cinque Consiglieri regionali che sia indetto un Referendum per modificare l’ art 17 della Costituzione italiana in modo che i servizi di emergenza sanitaria siano organizzati dallo Stato, ed in particolare dal Governo e non, come attualmente avviene, da parte delle Regioni.

Lo rende noto il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo emergenza urgenza sanitaria, Paolo Ficco per il quale “solo in questo modo sarà possibile conseguire , come richiesto da più parti, l’uniformità dei servizi di emergenza sanitaria sull’intero territorio nazionale e potranno effettivamente avere un senso e un seguito le numerose proposte e disegni di legge presentati ad oggi dalle Società scientifiche, da alcuni Parlamentari e dalle organizzazioni sindacali”.