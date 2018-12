Emergenza Sarno, domani il ministro Costa in Campania

Domani 15 dicembre alle ore 13,15 al multisala del Cinema Montil a Castellammare di Stabia in via Bonito 10, conferenza stampa del M5S sull’emergenza del fiume Sarno. Saranno presenti l’eurodeputato Piernicola Pedicini, le Senatrici Luisa Angrisani e Virginia La Mura, le Deputate Teresa Manzo, Virgina Villani e Carmen di Lauro. Ci saranno inoltre, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Luigi Cirillo e Vincenzo Viglione ed i portavoce comunali M5S delle province di Salerno e di Napoli. La conferenza stampa si terrà a conclusione di un tour con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che partirà da Montoro e si concluderà a Castellammare di Stabia. “Il sostegno del Governo, certificato dalla presenza del Ministro Costa che ha risposto tempestivamente al nostro invito, rinnova in tutti noi, cittadini e esponenti delle istituzioni, l’impegno a collaborare per fare di questo disastro soltanto un brutto ricordo” notano i parlamentari e i consiglieri regionali. “È necessario capire e risolvere questa emergenza nazionale del fiume Sarno, considerato tra i sei fiumi più inquinati al mondo e il più inquinato d’Europa: è una priorità per la salute di tutti i cittadini dei 39 comuni del bacino del fiume” afferma l’eurodeputato Piernicola Pedicini.