Emergenza Sorrisi: tavola rotonda su “cooperazione per accesso alle cure”

Roma, 9 mag. (askanews) – Emergenza sorrisi ETS promuove insieme ad AEXPI, l’Associazione ex allievi Ivo Pitanguy, la tavola rotonda “Salute Globale e Cooperazione sanitaria internazionale. L’Impegno dell’Europa a sostegno della sanità nei Paesi con minori risorse”, che inaugura il Congresso Internazionale “AEXPI 2024 -When Science meets Beauty”, che vedrà il gotha della Chirurgia Plastica Brasiliana e internazionale affluire a Roma per discutere di Bellezza e Chirurgia nel 2024 (https://www.aexpiroma2024.com/), in un fitto programma di seminari e workshops.

Alla presenza di Esperti del terzo settore, nonché di esponenti del mondo della Cultura Accademica e della Diplomazia internazionale, Massimo Pronio, Responsabile della Comunicazione della rappresentanza in Italia della Comunità europea, aprirà i lavori della tavola rotonda (in programma giovedì 23 maggio 2024, alle ore 16:00, presso la Sala Esperienza Europa David Sassoli, in Piazza Venezia, 6 a Roma) che ha come focus la riflessione sull’importanza della cooperazione sanitaria internazionale a sostegno dei paesi con minori risorse. “Abbiamo la consapevolezza che la Salute globale costituisce la frontiera su cui siamo chiamati, in Italia e in Europa, a misurarci per la sostenibilità del futuro, proprio come in questi mesi il Governo italiano ha attentamente messo in primo piano con il piano Mattei, di cui Emergenza Sorrisi condivide i pilastri fondanti e già mette in opera con successo e risultati tangibili i principi ispiratori in molti paesi con minori risorse, puntando sulla formazione del personale sanitario locale nel quadro di missioni chirurgiche di alta specializzazione, volte a creare poli stabili di riferimento , formazione ed assistenza sanitaria specializzata in ogni Paese in cui è presente” – sottolinea Fabio Massimo Abenavoli, Presidenza di Emergenza Sorrisi.

L’inaugurazione del Congresso Aexpi 2024 – che vede l’arrivo a Roma di oltre 100 Chirurghi Plastici provenienti da tutto il mondo – con una tavola rotonda dedicata alla Chirurgia nella Cooperazione Sanitaria per garantire la Salute fino ai confini più lontani e disagiati rafforza il senso della Chirurgia e della Medicina solidale che travalicano le frontiere intercontinentali, che Emergenza Sorrisi ETS porta avanti ormai da oltre 16 anni ed in cui crede, come valore istituzionale fondante della cooperazione per lo sviluppo dei Paesi con minori risorse.

In occasione del Convegno verrà presentata CHILD CARE ITALIAN NETWORK, la nascente rete di solidarietà ed accoglienza impegnata per garantire l’accesso alle cure delle bambine e dei bambini gravemente malati, provenienti da ogni continente ed esclusi da qualsiasi assistenza sanitaria nei loro Paesi d’origine e che vede tra i firmatari:

Flying Angels Foundation è un’organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine.

Associazione KIM – ETS difende dal 1997 il diritto alla cura dei bambini e delle bambine malate più vulnerabili, provenienti in gran parte da Paesi in guerra o da Paesi senza strutture sanitarie adeguate.

Emergenza Sorrisi ETS è un’organizzazione non governativa che ha operato in ben 25 Paesi nel mondo, portando il sorriso a tanti bambini colpiti da gravi malattie al volto, sequele di ustioni e ferite di guerra, e impegnandosi per il rispetto dei diritti dell’infanzia e la salvaguardia dell’ambiente per le generazioni attuali e future.

Una Voce Per Padre Pio Onlus, è organizzazione umanitaria internazionale, laica, apolitica, multi-confessionale, senza finalità di lucro che persegue fini di solidarietà sociale, che si realizzano attraverso attività di cooperazione atte allo sviluppo delle popolazioni dei Paesi del terzo mondo in promozione e difesa dei diritti dell’infanzia, dei giovani, dei diversamente abili, delle donne e di famiglie multiproblematiche.

Cuore Fratello Onlus è un’associazione riconosciuta, che abbraccia la causa del diritto alla salute dei più deboli, e si impegna per garantire concretamente tale diritto innanzitutto ai bambini, con particolare attenzione a quelli cardiopatici dei Paesi in via di sviluppo.

Il Castello dei Sorrisi è una organizzazione di volontariato con sede a Castel d’Azzano (VR). Si dedica prevalentemente all’organizzazione di viaggi umanitari a favore di bimbi che necessitano di interventi sanitari, non disponibili nei propri Paesi di origine.