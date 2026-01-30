Emergenze annunciate e risposte tardive: il tempo che manca all’Italia

Solo per stare al passo con i tempi, sarà bene definire questo fine settimana “eccezionalmente freddo”, senza legarlo a riferimenti bucolici. Come è l’episodio della merla, peraltro al giorno d’oggi difficile da verificare nel luogo dove dovrebbe avvenire. In Italia chi più ne avvertirà il disagio, molto probabilmente saranno gli abitanti di Niscemi, sfrattato da una frana di dimensioni enormi. Forse il clima alquanto mite in questi giorni su tutta la Sicilia riuscirà a far meglio sopportare il disagio della sistemazione di fortuna dei terremotati sfollati, ma niente più di tanto. È facile immaginare il tipo di difficoltà che si presenteranno nel percorso che, da ora fino a un termine non definibile nemmeno a spanne, sarà popolata da quegli esodati. Tutto quanti innanzi scritto costituisce, pur essendo poco più di uno scambio di vedute tra avventori del Bar del Sole mentre bevono il caffè, introduce un argomento di notevole portata. Tutti o quasi i paesi della UE sono assillati da tormenti naturali e non, che hanno un denominatore comune: sono espressione di una cura dell’ambiente, anche se diversa l’una dall’altra, per ciascuno a dir poco approssimativa. A ciò va aggiunto che la macchina amministrativa e quella delle attività private non sono condotte con l’impegno necessario affinché, coordinate come i componenti affiatati di un’ orchestra, arrivino a meritarsi applausi a scena aperta. Il preambolo che precede serve solo per tenere in buona evidenza che, oltre ai problemi generali presenti entro i confini nazionali, spesso tangenti fino a sfiorare appena la realtà che si estende dalle Alpi al Canale di Sicilia, sono in atto i problemi interni già riportati nelle righe che precedono. Può valere, a tal punto, citare un antico modo di dire in uso nella Roma caput mundi. Essa vale, nella lingua parlata:”Agendo con audacia si cresce, rimandando si cresce nel timore”. Essa è la traduzione dall’originale: “AGENDO CRESCIT AVDACIA, DIFFERENDO CRESCIT TIMOR.” Publilio Siro, letterato romano, coevo di Cesare. Con il piacere che quel Letterato, ovunque si trovi, possa rendersi conto di quanto sia ancora attuale il suo pensiero.