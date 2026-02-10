Emergenze territoriali e prevenzione, nuova intesa tra Confindustria e Protezione civile

Rafforzare la collaborazione pubblico-privata nella gestione delle emergenze e diffondere una cultura strutturata della prevenzione. È questo l’obiettivo del nuovo protocollo d’intesa firmato tra Confindustria e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’accordo è stato siglato da Fausto Bianchi, presidente di Piccola industria Confindustria, e da Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della protezione civile, e consolida una partnership considerata una best practice a livello internazionale, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dalla Commissione europea.

Il rinnovo dell’intesa segna anche il decimo anniversario di una collaborazione avviata dopo il sisma del Centro Italia del 2016, quando Confindustria e Protezione civile iniziarono a operare congiuntamente nell’ambito del Pge – Programma gestione emergenze di Confindustria, coordinato da Piccola industria. In quella fase furono coinvolte oltre 250 aziende e associazioni, con risorse mobilitate per circa 3 milioni di euro. Il modello è stato poi applicato in altre situazioni critiche, dalla pandemia da Covid-19 all’accoglienza dei profughi ucraini, fino all’alluvione in Emilia-Romagna.

In un contesto segnato dall’aumento della frequenza degli eventi estremi e dalla fragilità strutturale del territorio italiano, prevenzione, preparazione e capacità di risposta vengono indicate come elementi non più opzionali. Da qui la scelta di rafforzare una collaborazione che punta a integrare competenze pubbliche e capacità organizzative del sistema produttivo.

Il protocollo prevede una serie di azioni operative: strumenti per la business continuity, percorsi di formazione su rischi e sicurezza, studi sulla resilienza delle imprese, oltre alla definizione di policy e proposte anche di natura normativa per favorire la messa in sicurezza delle attività produttive e la continuità economica in caso di emergenza.

Un altro asse dell’accordo riguarda il rafforzamento della cooperazione a livello territoriale, attraverso una maggiore conoscenza reciproca tra strutture locali di Confindustria e Protezione civile e la promozione di intese regionali, con l’obiettivo di coinvolgere in particolare le Pmi nella costruzione di un sistema diffuso di resilienza.

“Con il rinnovo del protocollo intendiamo rafforzare una collaborazione che ha dimostrato negli anni la sua efficacia”, ha dichiarato Bianchi, sottolineando il ruolo della formazione e degli strumenti operativi a supporto delle imprese. “L’obiettivo è consentire a ogni Pmi di ridurre l’impatto degli shock esterni e continuare a operare anche nelle fasi più critiche”.

Sulla stessa linea Ciciliano, che ha evidenziato come “di fronte alla fragilità del territorio e alla crisi climatica, l’impegno congiunto tra pubblico e privato sia ineludibile”. La diffusione della cultura della prevenzione e la valorizzazione delle competenze delle imprese, ha aggiunto, sono elementi chiave per sostenere la ripartenza dei territori colpiti e accelerare il ritorno alla normalità.