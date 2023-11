Emeroteca Tucci, Ciarambino: Ministero, Regione e Comune lavorino insieme per salvaguardare patrimonio immenso

“Molto bene l’annuncio del Ministro della Cultura di voler sostenere la nostra prestigiosa Emeroteca Tucci e di voler creare una Fondazione ad hoc”, ha dichiarato Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto. “Personalmente sono impegnata attivamente su questo tema nella convinzione che l’Emeroteca debba essere sostenuta con un contributo stabile e duraturo, che consenta una programmazione di attività a lungo termine e faciliti la fruizione di un simile patrimonio da parte della collettività, degli studenti delle scuole e università. Per questo”, ha proseguito Ciarambino. “Ritengo assolutamente utile coinvolgere nella futura Fondazione anche la Regione Campania, insieme al Comune di Napoli, nella convinzione che su temi di un tale interesse per la collettività le istituzioni debbano lavorare in piena sinergia. D’altra parte, in risposta a un mio question time, la Giunta ha già annunciato l’erogazione di un contributo di 50mila euro, e io stessa ho depositato una proposta di legge per garantire un sostegno economico stabile. Ritengo quanto fatto un passo imprescindibile per salvaguardare uno dei presidi culturali più importanti del Paese, “archivio” storico di manoscritti e pubblicazioni dal valore inestimabile, che merita la massima attenzione da parte di tutti”, ha concluso Ciarambino.