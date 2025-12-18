Emeroteca Tucci, ecco gli scritti ma ripubblicati di Matilde Serao: domani la presentazione del libro

Si presenta domani a Napoli alle 10,30 nell’Emeroteca Tucci in piazza Matteotti, al secondo piano del Palazzo delle Poste, il libro di Matilde Serao Il ventre di Napoli e altri scritti sulla società (Mondadori, Collana Oscar Cult), a cura di Patricia Bianchi e Nicola De Blasi. Introdurrà l’incontro Vincenzo Esposito vicepresidente dell’Emeroteca Tucci; dialogheranno con gli autori Vincenzo Caputo professore di Letteratura italiana nell’Università Federico II di Napoli, Valentina Sferragatta assegnista di ricerca di Linguistica italiana sempre alla Federico II e la giornalista e saggista Donatella Trotta. I curatori hanno recuperato, si legge nella nota che annuncia l’appuntamento, inediti di Matilde Serao mai più ripubblicati dopo la loro comparsa su giornali e riviste di fine Ottocento e di grande interesse per la storia della scrittrice.

“Bisogna sventrare Napoli!”. Così Agostino Depretis, presidente del Consiglio, reagì alla vista dei quartieri fatiscenti della città, malsani, sovraffollati e decimati dal colera quando nel settembre 1884 vi si recò insieme al re Umberto. L’espressione, con la sua immagine di cruda macelleria, suggerì alla ventottenne Matilde Serao una serie di articoli usciti sul giornale romano Capitan Fracassa e immediatamente raccolti in volume col titolo Il ventre di Napoli. Un libro che Giuseppe Montesano ha definito “”politico” fino all’osso, come una sommossa o un proclama”. In queste pagine infatti la celebre giornalista esce dagli stereotipi del pittoresco e da modi linguistici abusati per trattare – con un vigore e una prospettiva di impegno civile che va ben oltre l’orizzonte locale – l’orrore che era sotto gli occhi di tutti ma che nessuno affrontava davvero: la miseria del popolo dei quartieri bassi, i bambini soli o abbandonati, la lotta delle donne per l’esistenza, la serpeggiante deprivazione morale, le angustie della piccola borghesia, l’arrivismo dell’élite cittadina, l’ambiguo mito della modernità che spiana la strada a un affarismo feroce e alla speculazione più avida. Il ventre di Napoli, qui proposto secondo l’edizione del 1906, è affiancato da una scelta di prose che offrono una visione ampia e variegata della peculiare scrittura di Matilde Serao: che narri la disastrosa eruzione del Vesuvio del 1906 o il Risanamento urbanistico, o ancora rievochi i suoi anni di scuola o si interroghi su quello che le fanciulle non dicono, la scrittrice unisce una non comune capacità di osservazione alla disposizione empatica verso il mondo, con una personale e nitida cifra realista che anticipa il moderno reportage.