Emicrania, al Cardarelli di Napoli due giorni di consulti gratis

A Napoli una due giorni di consulti, sia in presenza che telefonici, e suggerimenti su quali farmaci prendere per il mal di testa.gli specialisti delcelebreranno lapromossa da Anircef (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee) in collaborazione anche con l’Aic (Associazione dei pazienti cefalalgici), con un doppio appuntamento. Si parte mercoledì prossimo con consulenze in presenza dalle 10 alle 14 al Padiglione F (IV piano, stanza 3), previo mail all’indirizzo centrocefalee@aocardarelli.it , mentre giovedì 15 maggio filo diretto con gli esperti dalle 14 alle 16 al numero 0817472868. L’ambulatorio Cefalee dell, diretta da, svolge due sedute ambulatoriali a settimana nei giorni di martedì dalle 14 alle 19 e il giovedì dalle 8.30 alle 14 (prime visite e controlli), a cui si accede con impegnativa per visita neurologica o per cefalee, ed è disponibile su appuntamento anche in modalità televisita. Nel solo 2024 ha erogato circa 850 appuntamenti, di cui 250 prime visite. Inoltre, rientra tra i centri autorizzati dalla Regione Campania alla prescrizione dei nuovi farmaci per l’emicrania che agiscono sul Cgrp (anticorpi monoclonali e gepanti), con 250 pazienti già seguiti in tale regime farmacologico.