Emilia-Romagna, Bonaccini a Meloni: Della Regione gli unici contributi per l’alluvione

“A oggi gli unici contributi arrivati ai cittadini sono quelli decisi da Regione e Protezione civile nazionale, mentre famiglie e imprese attendono gli indennizzi”. Lo dice Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che risponde così alla lettera di Giorgia Meloni sui fondi per l’alluvione. “I due Decreti adottati dal Governo – dice – hanno definito una serie di misure che però, lo si chieda ai cittadini, in questo momento non risultano funzionare, né per il ritorno alla normalità delle famiglie, né per la ripartenza positiva delle imprese.