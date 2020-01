Emilia Romagna, vince Bonaccini. In Calabria eletta Santelli

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Stefano Bonaccini riconfermato alla guida dell’Emilia Romagna, Jole Santelli eletta in Calabria. E’ l’esito delle elezioni nelle due regioni che si profila quando è ancora in corso lo

CANDIDATI – Quando sono state scrutinate 1.057 sezioni su 4.520, in Emilia Romagna Stefano Bonaccini è in testa con il 50,17% dei voti, mentre Lucia Borgonzoni è al 45,07%. E’ quanto si legge sul sito Eligendo del Viminale. In Calabria, quando sono state scrutinate 163 sezioni su 2.420, Jole Santelli ha il 58,66%, contro il 27,67% di Pippo Callipo.

AFFLUENZA – E’ stata del 67,67% l’affluenza definitiva alle elezioni Regionali in Emilia Romagna. Un dato record rispetto a quello registrato alle precedenti consultazioni (37,76%). E’ stata invece del 44,32% l’affluenza definitiva alle elezioni Regionali in Calabria. Un dato in linea con quello registrato alle precedenti consultazioni (44,16%).

Il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, aspetta i dati ufficiali per commentare l’esito del voto. Intanto, però, da Palazzo Chigi filtra “soddisfazione” per l’alta partecipazione democratica. Il governo, viene spiegato, “continua nella sua azione di rilancio del Paese”.