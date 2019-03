Emiliano Amato confermato presidente dei Giornalisti Costa d’Amalfi

Rinnovate le cariche statutarie dell’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”. Riconfermato il presidente Emiliano Amato: il direttore responsabile de “Il Vescovado”, quotidiano online della Costa d’Amalfi che controlla anche “Il Portico” di Cava de’ Tirreni, è stato rieletto per acclamazione dall’insediato neo Consiglio direttivo. Tre le new entry nel consiglio direttivo: Valentino Di Domenico, corrispondente de Il Mattino e giornalista di Rtc Quarta Rete, Andrea Pellegrino, corrispondente di Repubblica e vicedirettore di Cronache e Carolina Milite, redattrice di Ulisse online che vanno a rinforzare in nucleo fondatore formato daFrancesco Romanelli, storico corrispondente cavese de Il Mattino (vicepresidente), Rosanna Di Giaimo della testata giornalistica Ulisse online (segretaria), Patrizia Reso de Il Portico (tesoriere), Antonio De Caro, direttore di Fermento, Antonio Di Giovanni, corrispondente de La Città, Walter Di Munzio, de Il giornale di Cava, e Franco Bruno Vitolo de Il Castello.