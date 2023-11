Emiliano: forse Crosetto ha intuito che qualcuno indaga su fondi Pnrr

Governatore Puglia su accentramento finanziamenti a imprese del Sud

Roma, 27 nov. (askanews) – “Io non vorrei che di fronte a una scelta del genere, che noi stiamo denunciando da tempo: l’accentramento gigantesco e orribile in capo alla presidenza del Consiglio dei ministri di una serie di finanziamenti giganteschi che verranno assegnati a imprese in una maniera assolutamente sbagliata, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno. Io non vorrei che Crosetto avesse intuito, perché Crosetto sa che questo accentramento è stato realizzato, che qualcuno sta cercando di controllare questa roba. Perché se così fosse, evidentemente non si può sfuggire a questo accertamento”. Lo ha affermato il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite di Tagadà su La7.”Questo accertamento va subìto – ha proseguito Emiliano – Perché se io prendo i soldi che dovevano spendere i Comuni per gli asili o per la decarbonizzazione dell’Ilva e li consegno a un’azienda che poi si fa le gare da sola e assegna gli appalti chissà con quale meccanismo. È normale che la magistratura vada a guardare”.