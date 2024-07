Emilio De Vizia eletto presidente di Confindustria Campania

Emilio De Vizia, 54 anni, imprenditore irpino del settore dei montaggi e manutenzione di impianti industriali, è stato eletto Presidente di Confindustria Campania per il biennio 2024-2026. Nato a Montefusco (Avellino), è presidente di Confindustria Avellino dal 14 dicembre 2020. Tra le priorità del programma annunciate dal nuovo presidente c’è “la revisione dello Statuto, finalizzata a superare le difficoltà manifestatesi negli scorsi mesi”.

De Vizia è imprenditore di seconda generazione di un’azienda di famiglia che nasce alla fine degli anni ’60 a Torino, e che ha partecipato alla costruzione degli stabilimenti automobilistici della Fiat di Piedimonte San Germano, Termini Imerese, Val Di Sangro, Flumeri, Pratola Serra e Melfi e dell’Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco; l’azienda ha partecipato inoltre al montaggio di acciaierie, di centrali elettriche e nucleari in Italia e all’estero. Nella metà degli anni ’70 sono state fondate le aziende Tecnostampi e Lima Sud nel settore metalmeccanico automotive nella zona industriale di Avellino. In particolare la Lima Sud, ancora di proprietà della famiglia, realizza cerniere per auto con oltre 100 dipendenti e 16 milioni di fatturato. Fin dal 1995 ha iniziato a ricoprire ruoli di vertice in tutte le aziende del gruppo. A seguito dell’acquisizione da parte del padre Vincenzo dell’intera quota azionaria, a partire dal 2001 ha assunto la completa gestione commerciale e operativa del gruppo.

A fine 2020 ha lasciato tutte le cariche nelle aziende di famiglia per intraprendere un’attività autonoma nel settore della costruzione e gestione di impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili e rifiuti con impianti attivi in Campania, Basilicata, Friuli e Puglia.