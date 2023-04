Emilio Didonè nuovo segretario generale dei Pensionati Cisl

Cambio al vertice del sindacato pensionati della Cisl: Emilio Didonè è il nuovo segretario generale. Dopo un periodo di reggenza affidata a Daniela Fumarola, segretaria confederale della Cisl, la Fnp da oggi sarà quindi guidata da Didonè, eletto all’unanimità nel corso del Consiglio generale della Cisl pensionati. “Un anno di lavoro formidabile, di infaticabile impegno sia nella rappresentanza esterna, sia nella cucitura e nel consolidamento organizzativo”: così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ha ringraziato Fumarola e ha poi fatto gli auguri di buon lavoro a Didonè e alla segreteria: “Con la sua serietà, il suo bagaglio sindacale, la sua generosità, Emilio ha le qualità per estendere e radicare la rappresentanza della Fnp in questi tempi cruciali e difficili”. “Considero un privilegio essere stato chiamato a guidare il sindacato dei pensionati della Cisl”, ha affermato Didoné, “continueremo nel percorso già tracciato”. Percorso che la Fnp, sottolinea, proseguirà sostenendo le iniziative della Cisl: dalla richiesta di riforma della previdenza, alle tre mobilitazioni unitarie previste a maggio, alla raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sul coinvolgimento dei lavoratori alla gestione delle imprese.