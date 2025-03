Emilio Notte, il grande artista pugliese che visse e insegnò a Napoli: mostra alla Casa d’Aste Errico

La Casa d’Aste Errico presenta il pomeriggio del giorno 28 marzo alle ore 17 una esposizione monografica dedicata all’artista Emilio Notte (Ceglie Messapica, 30 gennaio 1891 – Napoli, 7 luglio 1982).

Pugliese di nascita ma «nomade» (come è stato definito dalla critica) per tutta Italia, e influenzato nelle varie fasi della sua produzione dai diversi ambienti artistici con cui è venuto in contatto, Emilio Notte ha attraversato tutte le maggiori avanguardie artistiche del Novecento, tanto nostrane che europee, passando dal Futurismo (di cui firmò il manifesto «Fondamento Lineare Geometrico» nel 1917 con Lucio Venna) al Cubismo e poi al Postimpressionismo, amando particolarmente Paul Cézanne.



L’artista arrivò a Napoli appena quindicenne nel 1906 e, pur lasciandola poco più tardi per tornarvi oltre vent’anni dopo, subito percepì una certa armonia con la città che ebbe modo di ricordare poi per tutta la propria vita. Non c’è perciò luogo migliore (più di Firenze, Milano, Venezia e Roma, dove per un certo tempo Notte pure si stabilì) nel quale organizzare una nuova monografica sull’autore, a più di dieci anni dall’ultima tenutasi presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli (dove il Maestro insegnò fino al 1963) nell’anno 2012.

La mostra sarà visitabile fino al giorno 12 aprile negli orari di apertura della galleria, ma è anche già possibile visionare le opere esposte, riprodotte in fotografie ad alta risoluzione, sul sito della Casa d’Aste https://www.erricocasadaste.it/, da cui è anche possibile scaricare in formato digitale il catalogo che, attualmente in stampa, sarà poi fornito gratuitamente ai visitatori.

Per ulteriori informazioni:

Gustavo Errico +393394597883

Casa d’Aste Errico – Via Vincenzo Mosca 31/33, 80129 Napoli (NA) +39081459929

info@erricocasadaste.it

www.erricosadaste.it

https://facebook.com/erricocasadaste

https://instagram.com/erricoca