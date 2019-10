Emilio Taiani eletto segretario generale di Unarma Campania

Emilio Taiani è stato eletto – nell’assemblea costituente svoltasi a Montesilvano (Pescara) – segretario generale per la regione Campania dell’associazione professionale a carattere sindacale tra carabinieri Unarma. Fondato dal maresciallo Ernesto Pallotta, che ne rimane presidente onorario, il sindacato oggi prosegue con la guida del segretario generale Antonio Nicolosi. L’assemblea ha annoverato la presenza di oltre 300 delegati “pronti a rinnovare quella che è stata la più entusiasmante avventura mai avvenuta all’interno dell’Arma dei carabinieri”. Per Emilio Taiani, in servizio a Salerno ma cittadino di Nocera Superiore, “questa nomina è il riconoscimento di anni di sacrifici e di impegno,