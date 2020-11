Emirati Arabi, al via il portale Sace-Expo2020 a sostegno delle aziende italiane

È online sacesimest.it/expo2020, il portale interamente dedicato alle imprese italiane impegnate nei lavori di progettazione, costruzione e allestimento del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. Una nuova interfaccia digitale per accedere alle soluzioni assicurativo-finanziarie e ai servizi di advisory di SACE, che rafforza la collaborazione siglata nel 2018 tra SACE e il Commissariato Generale di Sezione Expo 2020, a supporto sia delle aziende partecipanti all’Esposizione Universale sia di quelle che vogliono cogliere l’opportunità dell’Expo per crescere nei mercati internazionali. L’appuntamento, che andrà in scena a Dubai dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, sarà una vetrina non solo per gli Emirati Arabi Uniti ma anche per il Made in Italy, una rampa d’accesso a mercati ad alto potenziale in cui la presenza e l’azione di SACE possono fare la differenza. Come i mercati dell’Asia, del Medio Oriente e Nord Africa, che non a caso rappresentano insieme complessivamente il 35% del totale degli impegni in essere di SACE. La pagina web è accessibile dal sito www.italyexpo2020.it e vuole essere un punto di ascolto e di accompagnamento, agevole e semplice, per rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze delle imprese, sia delle grandi che delle più piccole. Dalla landing page, infatti, le aziende che parteciperanno a EXPO 2020 Dubai avranno una “corsia dedicata” e condizioni “riservate” per accedere a prodotti e servizi messi a disposizione da SACE per l’internazionalizzazione e l’export: agevolazioni per l’accesso al credito e ai mercati dei capitali, coperture assicurative sui crediti commerciali, protezione degli investimenti all’estero, servizi di factoring, informazioni commerciali e recupero crediti. Attraverso una sinergia di competenze integrate e servizi assicurativi e finanziari, grazie all’ufficio di Dubai come punto di riferimento per le aziende che operano in Medio Oriente e Nord Africa, SACE, inoltre, offre alle imprese italiane interessate l’accesso veloce a un modello unico nel panorama italiano, votato allo sviluppo economico del Paese e alla realizzazione dei loro progetti di internazionalizzazione. Inoltre, nell’ottica di massimizzare l’impegno verso il tessuto imprenditoriale, la collaborazione prevede anche l’organizzazione di webinar e altre iniziative rivolte ad aziende partner.