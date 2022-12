Emirati Arabi, Alessandro Ferrero nominato referente della Camera di Commercio italiana

È il pescarese Alessandro Ferraro, avvocato 36enne, managing founder dello Studio legale e di consulenza aziendale FDD Legal Services & Consulting, il referente autorizzato per la Camera di Commercio italiana per le imprese negli Emirati Arabi Uniti. La nomina è stata ufficializzata durante il Gulf International Congress 2022, una due giorni dedicata alla legislazione e alla fiscalità negli Emirati Arabi Uniti che si è svolta l’8 e il 9 dicembre a Dubai, in cui rappresentanti istituzionali e del mondo delle imprese hanno fatto il punto sulle prospettive post Covid.

Ferraro, che ha ricevuto l’incarico di “Italian representative of Italian industry & commerce office in the United Arabic Emirates 2023”, sarà il referente per le imprese delle province di Pescara, Fermo e Isernia che vogliono affacciarsi o crescere nei mercati dei Paesi del Golfo. Il riconoscimento è promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti con il patrocinio, tra gli altri, dell’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, dell’Ordine degli avvocati di Roma, dell’A.I.C.E.C.- Associazione Internazionale Commercialisti ed Esperti Contabili e di Assocamerestero.