Emirati Arabi, con InnovItalyUAE si rafforza la cooperazione con l’Italia

L’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti lancia una nuova iniziativa chiamata InnovItalyUAE, che inizierà il prossimo 30 settembre con l’obiettivo di esplorare opportunità che rafforzino la cooperazione bilaterale tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti nei settori ad alto contenuto innovativo. L’iniziativa, organizzata con la Khalifa University of Science and Technology e con la Dubai Future Foundation, sarà focalizzata sui seguenti temi: sicurezza cibernetica; spazio; città intelligenti e mobilità sostenibile; scienze della vita; tecnologie alimentari; energie rinnovabili, acqua ed economia circolare. Il programma si articolerà in due fasi: 1) sei forum online (uno per settore) da settembre a dicembre 2020, con l’intervento di accademici e relatori provenienti dal mondo istituzionale ed industriale di entrambi i Paesi, al fine sia di raccontare le reciproche esperienze nell’affrontare le sfide comuni che di definire la portata della collaborazione tra Italia ed EAU nei settori sopra citati; 2) sei workshop in presenza che avranno luogo in linea di massima nella prima metà del 2021, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, della ricerca, dell’imprenditoria, startup, incubatori ed enti finanziari, per esplorare le opportunità volte non solo a rafforzare la cooperazione bilaterali ma anche ad identificare dei progetti specifici in ciascuno dei settori indicati.

Nicola Lener, l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, afferma: “L’Italia e gli Emirati Arabi Uniti hanno maturato una partnership politica, economica e culturale consolidata. L’Italia è orgogliosa del proprio contributo tecnologico allo sviluppo e alla diversificazione industriale di questo Paese e dell’apprezzamento qui riservato alla qualità dei beni di consumo italiani. Crediamo che sia ora giunto il momento di arricchire ulteriormente le nostre relazioni sviluppando le collaborazioni nella ricerca e nell’innovazione, facendo leva sulla forza delle nostre istituzioni scientifiche e del nostro sistema economico e sulla grande sensibilità esistente negli EAU l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone, l’efficienza dell’amministrazione e la sostenibilità dell’economia. Ciò ancor più a seguito della discontinuità portata dalla pandemia ed in vista della partecipazione italiana ad EXPO2020 Dubai, ora prevista iniziare il 1^ ottobre 2021. Siamo lieti di intraprendere questo percorso insieme alla Khalifa University di Abu Dhabi ed alla Dubai Future Foundation, due prestigiosi enti dedicati allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione negli Emirati Arabi Uniti, con le quali intendiamo coinvolgere e mettere in contatto i rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e dell’industria dei due Paesi, con l’obiettivo di promuovere un partenariato strategico sull’innovazione”.

InnovItalyUAE, durante il forum inaugurale, programmato per il 30 settembre alle 14.00 (GST) punterà i riflettori sulla sicurezza cibernetica, che ha acquisito rilevanza prioritaria in tutti gli ambiti tecnologici: dalle telecomunicazioni, all’energia, alla produzione industriale, ai viaggi nello spazio, nella lotta alle gravi patologie e nell’analisi del cambiamento climatico. Con l’attuale trasformazione digitale tutto è altamente connesso e vulnerabile allo stesso tempo, ed ondate di pericolosi attacchi cibernetici sono sempre più frequenti. Le nuove sfide per la sicurezza informatica includono il ruolo emergente dell’Intelligenza Artificiale nella prevenzione di attacchi informatici e come possibile bersaglio di attacchi coordinati, soprattutto quando utilizzata in relazione all’Internet-delle-Cose e nelle infrastrutture cloud. I partecipanti avranno la possibilità di intervenire in un dibattito in cui i relatori presenteranno le strategie nazionali dei due Paesi e si confronteranno sulle sfide di governance, analizzando i principali problemi dei diversi settori, aprendo così la strada per eventuali soluzioni ed idee proposte dalle start-up innovative.