Emirati Arabi, da Aversa a Dubai: la storia di Nunzio Yari Cecere costruttore “green” a 26 anni

L’anno della pandemia non ha frenato i progetti imprenditoriali dell’imprenditore immobiliare green Nunzio Yari Cecere che, partito dalla vendita di case nella natìa Aversa, a soli 26 anni sta scalando il mondo del Luxury Real Estate internazionale. Dopo essere stato inserito lo scorso anno da Forbes tra i 30 Under 30 Europe e da Forbes Italia tra i 100 Under 30, la sua visione di sviluppo immobiliare ecosostenibile lo spinge ora – lui e la sua holding Cecere Management, nata tra il 2012 e il 2013, in piena crisi economica -, ad aprirsi la strada verso il mercato di Dubai e degli Emirati Arabi, da anni all’avanguardia nell’innovazione immobiliare. “Bisogna possedere un’elevata propensione al rischio, perché per ogni singolo sviluppo puoi giocarti il futuro, nel bene o nel male – ha detto a Forbes -. E poi serve una notevole capacità gestionale. Spesso tendiamo a buttarci a capofitto in un affare, piccolo o grande che sia, solo perché ne siamo attratti e abbiamo voglia di emergere, tralasciando la due diligence. Purtroppo il mercato non ha pietà per nessuno e non premia gli irrazionali. È necessario avere una visione a lungo termine, pensando sempre alle famiglie e alle nuove generazioni”. La visione di Cecere si fonda sulla consapevolezza che il costruttore tradizionale . quale è il padre con cui ha mosso i primi passi -, è solo una delle tante divisioni del developer immobiliare e che oggi il mercato non sia più orientato alla produzione ma pienamente al marketing, alla luce di un cliente molto più preparato, che pensa al suo benessere abitativo. Cecere crede che bisogna divulgare la conoscenza, promuovere campagne di sensibilizzazione, partendo dai giovani, su un uso ottimale della casa Green, tenendo comportamenti tesi all’eco-sostenibilità. Questi processi sono anche la filosofia del brand Nunziare: complessi immobiliari capaci di offrire alte prestazioni di sostenibilità per un’esperienza innovativa di personalizzazione della propria casa”.