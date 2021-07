Emirati Arabi, il design di Caimi al Padiglione Italia di Expo 2020

Caimi, azienda storica del design italiano, permetterà ai visitatori del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai di vivere un’esperienza unica grazie all’uso dei suoi materiali e tecnologie fonoassorbenti. A Expo Dubai, come Supporter Sponsor del Padiglione Italia, Caimi porterà il suo know-how in sistemi originali e rispettosi dell’ambiente, che puntano al miglioramento acustico di ogni tipo di spazio, in collaborazione con designer di fama mondiale e talenti emergenti. In particolare, nel tratto finale del percorso espositivo del Padiglione Italia, l’azienda offrirà ai visitatori la possibilità di sperimentare la sensazione del “silenzio”. Un luogo quasi irreale: 80 metri da percorrere avvolti e immersi in oltre 800 pannelli fonoassorbenti Flat, disegnati da Alberto e Francesco Meda, completamente bianchi. Il silenzio permetterà ai visitatori di metabolizzare al meglio gli stimoli e le impressioni accumulati all’interno del Padiglione. Ma, soprattutto, sarà l’occasione per cogliere l’intimo legame esistente tra bellezza e ascolto, la perfetta integrazione tra valore etico ed estetico, in linea con il claim della partecipazione italiana a Expo Dubai, “La Bellezza unisce le Persone”. Caimi, che nell’arco di settant’anni si è imposta nel panorama internazionale per il suo approccio innovativo, ha da anni indirizzato le proprie ricerche ed indagini scientifiche verso il benessere acustico brevettando i materiali e le tecnologie “Snowsound”. L’azienda condivide in pieno con il Padiglione Italia la filosofia che unisce la qualità artigianale all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia: il risultato di questo connubio sono prodotti per l’abitare pubblico e privato, ecosostenibili, capaci di intervenire concretamente e positivamente nella vita delle persone.