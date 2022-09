Emirati Arabi, inaugurata a Dubai la nuova sede dell’Istituto Marangoni

Lunedì 12 settembre, nella cornice del Museo del Futuro, è stata inaugurata la sede di Dubai dell’Istituto Marangoni, alla presenza di S.A. Sheikha Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Chairperson dell’Autorità di Dubai per la Cultura e le Arti e membro del Dubai Council, e della Ministra federale per la Cultura e la Gioventù, S.E. Noura Bint Mohammed Al Kaabi.

L’apertura del Campus, il decimo nel network internazionale di Marangoni e la prima scuola internazionale di moda e design negli EAU, è stata sostenuta dalle Autorità emiratine, così come dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi e dal Consolato Generale d’Italia a Dubai. I corsi a livello undergraduate saranno avviati nei prossimi giorni, con 40 studenti di 27 diverse nazionalità.

L’inaugurazione dell’Istituto è stata celebrata presso il Museo del Futuro di Dubai, con una sfilata di giovani designer laureati in diverse Sedi dell’Istituto Marangoni, in un affascinante dialogo tra mondo reale e virtuale. L’Istituto è stato rappresentato, nell’occasione, dalla Managing Director, Stefania Valenti e dal CEO di Galileo Global Education e Managing Director di NABA Milano, Donato Medici, i quali hanno espresso grande soddisfazione per l’apertura del nuovo Campus in una sede dinamica come Dubai.

“L’Istituto Marangoni – ha evidenziato il Console Generale d’Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro – fungerà da piattaforma di formazione e ispirazione di una nuova generazione di giovani designer e creativi in Medio Oriente, ponendo particolare attenzione a i temi della tecnologia e dell’ambiente.”