Emirati Arabi, la napoletana Graded tra i fornitori ufficiali di DP World

Graded, società napoletana che opera, in Italia e all’estero, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate, si è accreditata come fornitore ufficiale di DP World (https://www.dpworld.com), multinazionale del settore trasporto e logistica con sede a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Specializzata in logistica merci, operazioni portuali, servizi marittimi e zone di libero scambio, DP World gestisce 70 milioni di container trasportati ogni anno da circa 70.000 navi.

Grazie a questa operazione Graded potrà partecipare ai bandi di gara proposti e garantire la massima qualità ai clienti nel territorio.

A Dubai l’azienda guidata da Vito Grassi è già presente da più di tre anni con una propria branch e ha avviato una serie di progetti di ricerca e sviluppo sulle energie rinnovabili in collaborazione con Università e centri di ricerca come il Rochester Institute of Technology e la Sharjah University. Sul mercato emiratino l’azienda è attiva anche come componente del Mesia, associazione no profit che si occupa di unire le più importanti aziende del settore solare in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (area MENA –Middle East and North Africa) e conta oltre 70 membri di società locali, regionali e internazionali dell’intera catena del comparto.