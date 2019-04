Emirati Arabi, l’artigianato made in Italy protagonista in Medio Oriente con Artex

Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, bandiera del made in Italy al Watch & Jewellery Middle East Show, uno dei più importanti eventi del Medio Oriente dedicato alla gioielleria, oreficeria e orologeria. Dal 2 al 6 aprile scorsi, Artex è stata come sempre rappresentate ufficiale per l’Italia in questa importante manifestazione, arrivata all’edizione numero 46, organizzata presso il Centro Espositivo dell’Emirato Arabo di Sharjah. Un evento che attira due volte ogni anno – in primavera e in autunno – oltre 60mila visitatori, di cui 1.800 tra buyer e operatori professionali provenienti da 50 paesi diversi. Circa 500 gli espositori. L’Italia ha partecipato con 28 aziende, di cui 5 provenienti da Firenze. “Un mercato strategico e dalle enormi potenzialità per il settore dei preziosi, in cui Artex si è affacciato da protagonista in rappresentanza dell’Italia – ha detto Giovanni Lamioni, presidente Artex – Una grande soddisfazione per un evento che rafforza l’attività di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico italiano, fondamentale per consolidare la nostra posizione all’estero, in mercati importantissimi, e per raccogliere contatti e nuove occasioni di sviluppo per le nostre aziende”.