Emirati Arabi, Padiglione Italia tocca quota 1 milione di visitatori (e 10 milioni di utenti virtuali)

Un milione di visitatori in presenza e dieci milioni di utenti raggiunti sul web. Sono questi gli straordinari traguardi tagliati dal Padiglione Italia, che si conferma uno dei più apprezzati dal pubblico di Expo Dubai per il suo percorso espositivo, per il suo ricco calendario di eventi culturali e per le centinaia di attività e dirette streaming organizzate in collaborazione con Partner e Sponsor.

Inoltre, il Padiglione del nostro Paese è stato – tra i 190 di Expo – il più citato sui media online di tutto il mondo dopo quello degli Stati Uniti.

L’étoile Roberto Bolle e il vincitore di Sanremo 2022 Mahmood sono solamente due dei tanti artisti che valorizzano il ricchissimo palinsesto del Padiglione Italia per l’ultimo mese dell’Esposizione Universale

Già dai primi giorni dell’Esposizione Universale il Padiglione ha saputo conquistare l’interesse dei visitatori e degli addetti ai lavori. Il suo mix di innovazione e sostenibilità gli è valso il premio come miglior progetto imprenditoriale dell’anno ai prestigiosi Construction Innovation Awards negli Emirati Arabi Uniti.

A questi primati, si aggiunge anche quello sulla spesa pro capite dei visitatori di Expo Dubai. Il Padiglione Italia – che ospita nei suoi spazi la caffetteria Solar Coffee Garden di Lavazza e “Il Ristorante – Niko Romito” di Bulgari – ha registrato il dato più alto della manifestazione, seguito da Germania, Giappone, Spagna e Thailandia.

