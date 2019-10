Emirati Arabi Uniti, è cafoscarina la neodirettrice dell’iIc di Abu Dhabi

Ida Zilio Grandi insegna Islamologia, Lingua araba e Relazioni e Politiche Internazionali all’Università Ca’ Foscari Venezia, da gennaio 2019 è stata nominata direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi, che inaugura la sua sede il 1° ottobre 2019. La sua importante formazione arabistica e islamologica – a Ca’ Foscari, dove si è laureata e all’Orientale di Napoli, con il dottorato di ricerca – e i numerosi viaggi di studio e ricerca in Marocco, Egitto, Tunisia, Giordania e Libano, sono probabilmente all’origine della scelta del Ministero degli Esteri italiano, l’ente che le ha conferito questo ruolo strategico. Ida Zilio Grandi è autrice di Il Corano e il male (Einaudi, Torino, 2002); Una corrispondenza islamo-cristiana sull’origine divina dell’Islam (Patrimonio Culturale Arabo Cristiano, PCAC, Silvio Zamorani Editore, Torino, 2004); Le opere di controversia islamo-cristiana nella formazione di una letteratura filosofica araba e Temi e figure dell’apologia musulmana (‘ilm al-kalâm) in relazione al sorgere e allo sviluppo della “falsafa”, in C. D’Ancona (a cura di), Storia della filosofia nell’Islam medievale (Einaudi, Torino, 2005). Ha redatto la versione italiana di Dictionnaire du Coran di M.A. Amir-Moezzi (Mondadori, Milano, 2007). Ha lavorato inoltre come consulente presso la casa editrice Marsilio per la collana Le sabbie, dal 1999 al 2001. È membro del Comitato dell’Islam in Italia presso il Ministero dell’Interno a Roma. Negli ultimi anni i Paesi del Golfo e gli Emirati in particolare hanno manifestato la precisa volontà di costituire un polo culturale oltre che economico nel mondo arabo e islamico, e i grandi investimenti vanno effettivamente in questo senso.

Spiega la docente: “Credo che il Ministero cercasse una persona in grado di interagire con la cultura locale, di promuovere il Sistema Paese conoscendo i presupposti di quella data realtà estera. L’attenzione per la cultura italiana negli Emirati è molto forte. Italia vuol dire arte, design industriale, moda, buona cucina. Il nostro Paese è percepito in generale come sinonimo di sensibilità estetica, di bellezza e buon gusto; ed è stimato anche per le alte tecnologie, ad esempio la ricerca robotica. A tutto questo non corrisponde però l’attenzione per la letteratura, che pure è una parte sostanziale della nostra storia; da sempre gli italiani sanno immaginare, raccontare e raccontarsi meglio di altri, ma le traduzioni sono pochissime, e nelle università mancano ancora i corsi di lingua e di letteratura italiana. Occorre quindi sanare il vuoto, prima di tutto avviando e pubblicizzando i corsi di italiano nell’istituto di cultura – ma anche nelle università locali – e costruendo subito una biblioteca con il sostegno degli editori italiani. C’è inoltre la reale possibilità di inaugurare a breve una scuola italiana internazionale, che accosta lo studio dell’italiano a quello di altre lingue e culture. D’altra parte la presenza italiana non è affatto trascurabile, e oggi i nostri connazionali sono poco meno di 14.000, molti nell’Emirato di Dubai: gli Emirati sono abituati a importare talenti e competenze”. Il primo passo, per la nuova direttrice, sarà quello di mettere in luce la produzione italiana attuale, letteraria e artistica in senso lato, ma soprattutto la capacità di fare, magari focalizzando l’attenzione su alcune città. “Gli italiani sono bravissimi a produrre bellezza, e quel che è altrettanto importante è che sanno insegnare come farlo, quindi pensavo a scuole, corsi di formazione, workshop, sempre in collaborazione con le istituzioni locali. A lungo termine penserei, sempre insieme alle autorità emiratine, alla fondazione di un consorzio di università italiane, come ha auspicato appunto dall’ambasciatore emiratino in Italia, Omar al-Shamsi. Vorrei mettere in luce anche il talento delle donne, italiane e altre, nei diversi campi della produzione culturale”. In programma anche sinergie con l’università: “Ca’ Foscari ha molto da offrire in un contesto internazionale; penso alla forza delle sue competenze nella conservazione dei beni culturali, competenze ricercate negli Emirati; e anche al campo delle scienze ambientali, nel quale gli stessi Emirati sono all’avanguardia”.