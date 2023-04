Emissioni Co2, edifici e trasporti: Bruxelles a caccia di esperti

La Commissione europea ha aperto un bando fino al 2 maggio per selezionare le organizzazioni da nominare come “membri aggiuntivi” del gruppo di esperti della Commissione sulla politica sui cambiamenti climatici per l’attuazione dell’ETS2, il secondo sistema di scambio di quote di emissioni CO2 dedicato a edifici e trasporti che sarà introdotto nel quadro del ‘Fit for 55’. Il gruppo di esperti – ricorda la Commissione europea – dispone già di una formazione per l’attuazione dell’ETS2, attualmente composta da rappresentanti delle autorità degli Stati membri. Con le nomine aggiuntive, il gruppo “mira a ottenere una visione completa di tutte le parti interessate nell’area ETS2 e beneficiare della loro conoscenza settoriale”.

Il gruppo sosterrà la Commissione nella preparazione del diritto derivato relativo al mercato del carbonio e si occuperà anche del “monitoraggio e la comunicazione, l’accreditamento e la verifica, il doppio conteggio con l’ETS esistente e tutti i documenti di orientamento aggiuntivi necessari”. La Commissione è alla ricerca di candidature da parte di organizzazioni come associazioni che rappresentano le industrie, i settori e i fornitori di soluzioni nell’area Ets2; organizzazioni non governative, università e istituti di ricerca con competenze sulle industrie e sui settori nell’area Ets2. I risultati saranno annunciati a maggio.