EMM Systems, Viesse Management Consulting advisor per il passaggio a EasyGo

EasyGo, search fund promosso da Mare Group, polo di ingegneria ad alta tecnologia, e Borgosesia, società di investimento attiva in operazioni di special situations, ha perfezionato l’acquisizione di EMM Systems, società italiana attiva nello sviluppo di piattaforme software per la gestione digitale della supply chain, con un focus storico sul settore farmaceutico e su applicazioni mission-critical.

EMM Systems ha chiuso l’esercizio 2024 con un valore della produzione pari a circa 17,7 milioni di euro e un EBITDA di circa 2,2 milioni di euro, presentando una posizione finanziaria netta positiva pari a circa 1,2 milioni di euro.

L’operazione valorizza la società con un Equity Value complessivo di 7,5 milioni di euro, con una struttura di pagamento articolata tra closing, deferred payment ed escrow.

Nel corso dell’operazione, i soci della società target sono stati assistiti da Viesse Management Consulting, guidata da Vincenzo Starace, in qualità di advisor finanziario e strategico, mentre gli aspetti legali dell’operazione di M&A sono stati seguiti dall’avvocato Gaetano Ruggiero, founding partner dello Studio Legale Ruggiero Fusco e Associati.

Commentando il percorso che ha portato al perfezionamento dell’operazione, Starace ha dichiarato: “Abbiamo affiancato i soci di EMM lungo un percorso complesso e altamente selettivo, volto a individuare un partner industriale in grado di valorizzare pienamente il patrimonio tecnologico, umano e di mercato della società. L’ingresso di Mare rappresenta una soluzione industriale solida e coerente con le prospettive di sviluppo di EMM, garantendo continuità, crescita e creazione di valore nel medio-lungo periodo”.

Per Mare Group, Gennaro Tesone, Chief Growth Officer, ha commentato: “L’acquisizione di EMM Systems si inserisce nella strategia di crescita di Mare, orientata all’integrazione di competenze tecnologiche ad alto valore aggiunto. EMM rappresenta una piattaforma solida, con forti competenze software e un posizionamento distintivo, che potrà contribuire in modo significativo allo sviluppo del gruppo”.

Sul piano contrattuale e di governance, l’avvocato Ruggiero ha aggiunto: “L’operazione è stata strutturata con attenzione agli aspetti contrattuali e di governance, assicurando un equilibrato bilanciamento degli interessi delle parti e una soluzione solida e coerente con il progetto industriale”.