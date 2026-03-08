Emma e Rkomi annunciano la loro prima collaborazione con “Vacci Piano”

Milano, 8 mar. (askanews) – Emma e Rkomi annunciano oggi la loro prima collaborazione con il singolo “Vacci Piano”, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo.

Due voci uniche, due anime passionali che condividono un percorso artistico autentico, un’attitudine rock e quella sana consapevolezza di chi non dimentica da dove viene.

In “Vacci Piano” la potenza vocale e la sensibilità artistica di Emma si incrociano con la personalità di Rkomi e nasce così una ballad intensa, che racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene.

Prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, “Vacci Piano” è stato composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro.

“Vacci Piano” arriva dopo il singolo “Brutta Storia” e aggiunge un ulteriore pezzo alla nuova fase artistica di Emma che quest’estate sarà protagonista di due concerti evento negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre). Due attesissimi show, in cui l’artista porterà sul palco tutta la sua grinta e la potenza del suo repertorio. Emma sarà inoltre protagonista per tutta l’estate sui palchi dei principali festival estivi della penisola con il suo LIVE TOUR 2026.

Di seguito l’elenco delle date di Emma previste per l’estate 2026: 02 luglio – ROMA – Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma) 04 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music 10 luglio – CERVERE (CN) – Anima Festival 11 luglio – LA SPEZIA – La Spezia Estate Festival 15 luglio – RICCIONE – Riccione Music City 16 luglio – MIRANO (VE) – Mirano Summer Festival 18 luglio – PISA – Pisa Summer Knights 19 luglio – GENOVA – Altraonda Festival 24 luglio – PALERMO – Dream Pop Fest (Sold out) 25 luglio – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest 29 luglio – NAPOLI – Arena Flegrea 01 agosto – ANCONA – Piazza Cavour 02 agosto – PESCARA – Zoo Music Fest 04 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights 05 settembre – TRENTO – Trento Live Fest 09 settembre – MILANO – Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)

I biglietti per i concerti degli ippodromi e per i concerti estivi sono già disponibili su TicketOne e sui circuiti di vendita e prevendita abituali.