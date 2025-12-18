Emma svela le date del tour estativo nei principali festial

Milano, 18 dic. (askanews) – Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), oggi – giovedì 18 dicembre – Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo LIVE TOUR 2026.

Ai due attesi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.

Questi tutti i concerti di Emma attualmente in programma quest’estate: 02 luglio – Roma – Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma) 04 luglio – Brescia – Brescia Summer Music 10 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival 11 luglio – La Spezia – La Spezia Estate Festival 15 luglio – Riccione – Riccione Music City 16 luglio – Mirano (VE) – Mirano Summer Festival 18 luglio – Pisa – Pisa Summer Knights 19 luglio – Genova – Altraonda Festival 24 luglio – Palermo – Dream Pop Fest 25 luglio – Catania – Sotto Il Vulcano Fest 01 agosto – Ancona – Piazza Cavour 02 agosto – Pescara – Zoo Music Fest 04 agosto – Follonica (GR) – Follonica Summer Nights 09 settembre – Milano – Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)

I biglietti per i concerti degli ippodromi sono già disponibili su TicketOne, mentre i biglietti per le nuove date saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 19 dicembre. Per info: friendsandpartners.it e magellanoconcerti.it Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Brutta Storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con risultati straordinari. Nell’ultimo mese, infatti, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell’ultimo decennio a raggiungere questo traguardo. Il brano ha totalizzato oltre 120 milioni di stream RTD e più di 75.000 creazioni su TikTok, trasformandosi in uno dei casi musicali più significativi dell’anno, grazie a un fenomeno virale sui social che ha visto il pezzo adottato come colonna sonora di contenuti legati al calcio e alla nostalgia sportiva.