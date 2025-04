“Emotions”: Vincenzo Crimaco esplora l’anima tra piano ed elettronica. E prepara un live a Napoli

Vincenzo Crimaco, il talentuoso musicista di origini casertane che ha conquistato il mondo con l’ipnotica “Serenidade” (oltre un miliardo di streaming), è pronto a incantare nuovamente il suo pubblico con l’uscita del suo terzo album, “Emotions”. Il nuovo lavoro, distribuito da Universal Music Italia a partire dal 4 aprile per l’etichetta INRI Classic/Metatron, già casa di artisti di spicco come Dardust e Go-Dratta, promette un viaggio sonoro intenso e raffinato attraverso le sfumature dell’animo umano.

“Emotions” è un’opera interamente originale, composta da dieci tracce che esplorano l’universo emotivo con un linguaggio musicale evocativo, delicatamente sospeso tra malinconia e speranza, nostalgia e desiderio di scoperta. L’album è stato sapientemente anticipato dai singoli “Feelings”, “December Waltz” e “Fallin'”, brani che hanno già riscosso un’accoglienza entusiasta da parte della critica e del suo affezionato pubblico.

La cifra stilistica di Vincenzo Crimaco si conferma un mix affascinante di melodie evocative, capaci di oscillare tra la dolce tristezza e un’inaspettata luminosità, con un approccio quasi cinematografico alla composizione. La sua musica si distingue per una fusione sapiente tra elementi acustici, principalmente il pianoforte, e sofisticate sonorità digitali, creando un sound distintivo e riconoscibile.

Con “Emotions”, Crimaco si consolida come uno dei protagonisti più interessanti della scena neoclassica contemporanea italiana, portando avanti una ricerca sonora che affonda le radici nella tradizione dei grandi maestri del genere, come Max Richter, Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds e Nils Frahm, pur mantenendo una sua originalità espressiva. L’album restituisce alla musica strumentale un potere narrativo senza tempo, capace di toccare le corde più intime dell’animo umano, evocando immagini e sensazioni profonde senza bisogno di parole.

Per immergersi nell’atmosfera suggestiva e avvolgente di “Emotions”, tra le delicate note del pianoforte, le tessiture elettroniche e le orchestrazioni evocative, il pubblico avrà l’occasione di assistere ai live showcase di Vincenzo Crimaco. Dopo la presentazione avvenuta il 29 marzo a Milano in occasione della prestigiosa rassegna internazionale Piano Days 2025, l’artista si esibirà anche a Napoli, presso il Museo di arte contemporanea CAM, in una data che verrà annunciata prossimamente. Un’occasione imperdibile per vivere dal vivo la magia delle sue composizioni.

Chi è Vincenzo Crimaco: Musicista di talento originario della provincia di Caserta, Vincenzo Crimaco ha pubblicato il suo album di debutto, “My Dreams”, nel 2013. Oltre alla sua attività di compositore e pianista neoclassico, è anche un apprezzato produttore artistico, particolarmente attivo nella scena urban pop napoletana, collaborando dal vivo con artisti come il cantautore Gabriele Esposito e l’attore comico Alessandro Siani. Dal 2020, ha pubblicato l’album “Fall in Love” con Sonos Music Records e ha avviato una fruttuosa collaborazione con INRI Classic, realizzando l’EP “Harmony of Colours”. Il suo singolo “Serenidade” ha ottenuto un successo planetario, superando un miliardo di utilizzi sui social media e raggiungendo un milione di ascolti su Spotify, proiettandolo di diritto tra gli artisti più promettenti del panorama neoclassico internazionale. Con “Emotions”, Vincenzo Crimaco è pronto a confermare il suo talento e a regalare nuove, intense emozioni al suo pubblico.