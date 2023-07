Emozione Caruso: grande, ma si può dare di più

Locandine, grammofoni, fotografie, qualche costume di scena. Tre tavoli con immagini interattive, dischi digitali, quasi 4000 documenti digitalizzati, e chi più ne ha più ne metta. Con grande sfoggio di tecnologiche applicazioni, il Museo Enrico Caruso è servito. La sala dorica del Palazzo Reale è allestita nei colori del nero e dell’oro, le colonne doriche fanno capolino tra i pannelli disposti con un percorso a L che si conclude, come in uso tra i musei moderni, con una piccola sala video.

Si è voluto dare, del leggendario tenore napoletano, una visione storica documentata, della sua voce e della sua carriera artistica. Atto dovuto, si potrebbe dire, considerato che Caruso fu tra i primi cantanti d’opera a valersi del mezzo di riproduzione fonografico, e che incise ben dieci dischi. Un personaggio mediatico, un esponente di primo piano di quella schiera di artisti italiani che ebbero, durante il 1900, rilievo internazionale nell’industria dello spettacolo. Caruso, il cantante che vendette più di un milione di dischi con l’aria Vesti la giubba, quella del famoso “ridi pagliaccio”, per esser chiari. Più che dovuto, quest’omaggio, all’artista. Il V° visconte Ridley, quel Matt che nella vita comune fa il giornalista, ha sempre sostenuto che all’epidemia di buone intenzioni corrisponde un altrettanto consistente diffusione di cattivi risultati. La saggezza popolare ci ricorda quanto il sentiero per l’inferno sia lastricato di buone intenzioni. Come dar loro torto. Se la mostra fosse stata allestita nei locali del teatro San Carlo, quelli a piano terra spesso occupati da bar e luoghi di ritrovo, il cantante dalla sua nuvoletta celeste avrebbe, magari, sorriso compiaciuto della scelta. Palazzo Reale, però, è pur sempre Palazzo Reale, mica pizza e fichi.

La casa natale di Caruso, qualche anno fa, fu allestita per raccontare le origini, il duro lavoro del cantante, il Mann celebrò il centenario della sua morte con una mostra che ne narrava il viaggio personale e artistico da Napoli a New York. Il Museo, a Caruso dedicato, però, è un’altra cosa: celebra i suo successo.

Sala dorica, dunque. All’ingresso il visitatore è dotato di un telefono con cuffie per essere accompagnato da un supporto narrativo continuo. Moderno, modernissimo. Uh. Ambiente e arredi, un tripudio di nero ed oro che inevitabilmente riporta all’incontro del cantante col poeta D’Annunzio che scrisse per lui la canzone “ ’a vucchella” . Un grande lampadario di cristallo davanti ad una gigantografia dell’artista. Una suadente voce, nelle cuffie, comincia la narrazione. In sottofondo, appena appena, qualche nota cantata dall’artista. Notizia, pausa, notizia. La voce dell’artista sempre più lontana. Il visitatore legge le didascalie, fa caldo, leva le cuffie e comincia la sua personale esplorazione. Codici QR come se piovesse, in particolare vicino ai grandi dischi in bacheca. Una valanga di foto, tante caricature autografate da Caruso stesso. Non solo cantante. In una bacheca che ricorda quelle del Museo di Storia Naturale a New York, nei primi anni novanta, due costumi indossati dall’artista, con tutti i richiami del caso al suo canto ed infine la saletta video. Una gradonata, piccola e ardita, test d’efficienza fisica per visitatori con velleità di frequentazione degli stadi di calcio, permette allo spettatore la visione di uno stralcio dal film muto: ”My cousin”. Caruso, super protagonista, interpretò se stesso, ed anche un suo cugino emigrato in America. Quando questo film, dopo il restauro della pellicola e la sincronizzazione con la voce dell’artista, fu presentato, nel 2021, al Festival del Cinema Ritrovato, la proiezione fu accompagnata, come si conveniva nel cinema muto, dal vivo, da tre musicisti esperti di quel genere di musica. Un esempio molto calibrato di uso delle tecniche d’interpretazione.

Il prezioso allestimento e il pregiatissimo materiale esposto, avrebbero colpito indelebilmente l’anima del visitatore se si fosse ricorso alle tecniche dell’interpretazione. Invece dell’impegno del visitatore nell’uso della tecnologia, si sarebbero dovute sollecitare le sue emozioni, e provocare il suo ritorno nel luogo, il museo, dove ha vissuto intense suggestioni. La voce di Caruso avrebbe potuto accogliere ed accompagnare il visitatore dall’inizio alla fine del percorso. Non chiusa in una cuffia, ma libera e dominante in tutto l’ambiente. La tecnologia, avrebbe potuto essere usata per sincronizzare il passaggio del turista davanti al costume, alla foto, all’oggetto in mostra, con l’appropriata canzone. Il visitatore avrebbe assecondato il tempo musicale e, trascinato nel processo autoidentificativo, avrebbe evocato i propri ricordi, Infine il filmato del filmato: il video con il terzetto che accompagnava il video restaurato al festival del Cinema ritrovato. Qualche tocco, senza stravolgere. Perché, come strimpellava un moderno terzetto sul palco di un festival canoro, si può dare di più.