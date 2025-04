Empowering Women in Agrifood: finanziamenti fino a 12mila euro

Il programma Empowering Women in Agrifood (EWA) ha aperto, fino al 25 maggio, la Call 2025, offrendo finanziamenti alle imprenditrici che operano nel settore agroalimentare.

Il progetto, promosso da EIT Food, mira a supportare e accelerare lo sviluppo di start-up innovative guidate da donne, fornendo formazione, mentorship e accesso a finanziamenti. In particolare, l’iniziativa si rivolge a donne con idee imprenditoriali nel settore agroalimentare che necessitano di supporto per trasformare i loro progetti in realtà.

EWA punta a colmare il divario di genere nell’imprenditoria agroalimentare, offrendo strumenti concreti per superare le barriere all’ingresso nel mercato. Grazie al network di EIT Food, le partecipanti avranno maggiore visibilità e opportunità di collaborazioni internazionali.

Possono partecipare imprenditrici provenienti da Albania, Estonia, Grecia, Italia, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia e Ucraina con un’attività agroalimentare in fase iniziale o una forte idea imprenditoriale pronta a crescere.

Nell’arcorso di 6 mesi (da giugno a novembre 2025), le partecipanti selezionate si uniranno a un programma intensivo che offre formazione per rafforzare le capacità imprenditoriali; mentoring 1:1 da parte di professionisti esperti; opportunità di networking per connettersi con l’ecosistema agroalimentare; sostegno finanziario fino a 12.000 euro, comprese le sovvenzioni di partecipazione e le sovvenzioni per il premio finale (fino a 10.000 euro).