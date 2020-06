“Ems Smart Farm”, si chiude la Fase 2 per il progetto targato Graded-Digita Academy

Si chiude la fase due per “Ems Smart Farm”, il progetto avviato da Graded lo scorso aprile in collaborazione con gli studenti della terza edizione della Digita Academy con l’obiettivo di disegnare e costruire un software di gestione dell’energia (un “Energy Management System”) in grado di rendere un’azienda agricola più smart, interattiva ed efficiente dal punto di vista energetico. Si è tenuta questa mattina, sempre in modalità virtuale, la seconda presentazione dei risultati raggiunti con Annarita Guarino e Clemente Basilicata, i due giovani talenti impegnati nel project work con il supporto di un team interno di cui fanno parte la responsabile organizzativa e operativa dell’azienda Ludovica Landi, Michele Cecere, esperto in gestione energia e responsabile Energie Rinnovabili per Graded, due ex studenti della Digita Academy ora in azienda, Teresa Tarantino e Gennaro Ardolino, Manfredi Neri (Area Ricerca & Sviluppo). In questa seconda fase i ragazzi si sono concentrati sulla raccolta ed organizzazione dei dati, costruzione delle regole di machine learning e definizione dell’algoritmo di ottimizzazione necessario per il funzionamento del futuro “cervello digitale”: l’obiettivo finale è riuscire ad automatizzare le scelte di utilizzo ed indirizzo dell’energia prodotta dagli impianti di energie rinnovabili dell’Azienda Agricola di Castel Volturno, nell’ottica di ridurre il consumo energetico ed ottenere un risparmio economico. L’output sarà integrato nel progetto Green Farm in corso che vede coinvolta Graded, il Dipartimento di Agraria della Federico II (che ha messo a disposizione l’azienda agricola di Castel Volturno) e altri soggetti, tra i quali il CNR.