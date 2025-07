Enasarco, rotta su Mediobanca dopo il disimpegno da Mps

Cambio di strategia per la Fondazione Enasarco, che avvia una riorganizzazione delle sue partecipazioni bancarie puntando su Mediobanca e riducendo l’esposizione in Mps. Dopo l’elezione di Patrizia De Luise come nuova presidente, la Fondazione ha infatti deciso di cedere una parte consistente della propria quota in Banca Monte dei Paschi di Siena, scendendo sotto la soglia del 3 per cento.

La cessione del 3,048 per cento è avvenuta tramite il fondo Itaca Multi Strategy, gestito da Miria SGR, a seguito dell’assemblea del 17 aprile in cui Mps ha approvato un aumento di capitale per sostenere l’offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Una mossa significativa, che fa perdere a Rocca Salimbeni il suo sesto maggiore azionista.

Con questa operazione, Enasarco lascia il gruppo dei principali azionisti della banca senese, ora guidato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (11,7 per cento), seguito da Caltagirone (9,96 per cento), Delfin (9,86 per cento), Banco Bpm (5 per cento) e Anima (3,99 per cento).

La scelta di alleggerire la presenza in Mps e rafforzare quella in Mediobanca si inserisce in una più ampia strategia di ottimizzazione del portafoglio, finalizzata a garantire maggiore stabilità e valorizzazione del patrimonio degli iscritti. Un segnale chiaro di rinnovata attenzione alla gestione degli investimenti, sotto la nuova leadership di De Luise.