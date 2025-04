Enav, Catapano: Cielo digitale nuova infrastruttura strategica. Italia pronta a guidare lo sviluppo dello U-Space

“Il cielo non è più solo uno spazio naturale: è una nuova infrastruttura digitale, intelligente, strategica”. Con queste parole Felice Catapano, Director of Strategy di Enav, ha aperto il suo intervento alla tavola rotonda dell’Osservatorio droni e mobilità aerea avanzata, promossa dal Politecnico di Milano – Osservatorio Digital Innovation e diretta da Paola Olivares, svoltasi a Roma presso la Sala Capranichetta, in piazza del Parlamento. Nel corso del convegno, Catapano ha illustrato la strategia del Gruppo Enav per lo sviluppo del settore dei droni e della Advanced air mobility (Aam), sottolineando il ruolo dell’Italia come possibile leader europeo nella gestione del traffico aereo non presidiato.

Enav è pronta a guidare questa trasformazione, attraverso tre linee d’azione fondamentali:

• la creazione di una filiera italiana dei droni, al servizio della sicurezza, dell’innovazione e della competitività nazionale;

• lo sviluppo della piattaforma “Drones as a Service”, pensata per offrire soluzioni operative alle istituzioni, alle amministrazioni locali e agli operatori di settore;

• l’adozione di un modello di partenariato pubblico-privato, scalabile e replicabile, già oggi in fase operativa.

Fulcro dell’ecosistema U-Space è D-Flight, la società partecipata da Enav, certificata da Enac come Ussp (U-Space Service Provider), che rappresenta il punto nevralgico della regia digitale del volo nello spazio aereo non controllato.

“L’Italia ha tutte le carte in regola per diventare il polo europeo di riferimento nello U-Space. Enav è pronta a guidare la nascita di una filiera nazionale dei droni, strategica per il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture critiche”, ha dichiarato Catapano. Il panel di discussione a cui ha preso parte ha visto la partecipazione, insieme con Catapano, del generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, e di Carmela Tripaldi, direttore Standard tecnici e operazioni aeronautiche di Enac. Un confronto di alto profilo tecnico e strategico, volto a definire le priorità operative per l’implementazione dei servizi U-Space nel contesto italiano.

Il convegno ha riscosso ampio interesse, anche grazie alla presenza di numerose personalità di rilievo, tra cui il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, Luca Squeri, segretario della X Commissione Attività produttive della Camera, Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, Marco Lovera, responsabile scientifico dell’Osservatorio droni e Maa – Politecnico di Milano.

“Il cielo digitale richiede regia. Architettura. Governance. E l’Italia sta dimostrando di essere all’altezza di questa sfida”, parola di Felice Catapano.