Enav, Monti: Il 2024 anno record nella storia della società. E aumenta la remunerazione degli azionisti

“Il 2024 è stato un anno record. Il volume di traffico aereo sull’Italia, la performance sui mercati esteri e una gestione finanziaria attenta ci hanno fatto raggiungere i risultati più alti nella storia della società“. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti, presentando i risultati del 2024. “Grazie a questi numeri, siamo in grado di aumentare anche quest’anno la remunerazione verso i nostri azionisti. Abbiamo incrementato gli investimenti in tecnologia e formazione del nostro personale, migliorando così la qualità del servizio e posizionando Enav tra i primi service provider al mondo. Tutto ciò è ovviamente andato di pari passo con gli obiettivi di sostenibilità. Grazie alle nuove capacità operative nella gestione delle rotte, nel 2024 le compagnie aeree che hanno volato sui cieli italiani hanno risparmiato 90 milioni di chili di carburante”.

Ricavi 2024 a quota 1,04 miliardi, traffico +10,5%

Enav chiude il 2024 con nuovi record sia per quanto riguarda i volumi di traffico aereo che per il fatturato relativo all’attività sul mercato non regolamentato. I ricavi totali consolidati si attestano a 1,037 miliardi di euro, in aumento del 3,7% rispetto al 2023. L’utile netto consolidato è pari a 125,7 milioni di euro e mostra un aumento dell’11,5% rispetto all’esercizio precedente. I ricavi da attività operativa si attestano a 1,05 miliardi di euro, in crescita del 6,5%, ed includono la componente di balance negativa per 55,7 milioni di euro. I ricavi da mercato non regolamentato ammontano a 49,3 milioni di euro, in aumento del 14,4%. Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 310,9 milioni di euro, valore record mai registrato prima ed in crescita del 3,6% rispetto al 2023. L’Ebitda margin nel 2024 è pari al 30%. Enav, sullo spazio aereo italiano, ha gestito oltre 2,2 milioni di voli con eccellente performance operativa. Rispetto al 2023, l’Italia si conferma la nazione col tasso di crescita del traffico aereo più alto tra i grandi paesi europei, con un aumento delle unità di servizio del 10,5% a fronte di una crescita media europea pari al 6,4%. Per il 2025 per l’Italia si prevede un traffico in ulteriore crescita del 6,1%. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea, prevista il 28 maggio 2025, di distribuire un dividendo pari a 146,2 milioni di euro corrispondenti a 0,27 euro per azione.

“Puntiamo molto sul mercato estero. Pronti a entrare nel mercato dei droni

“Sul mercato estero ci puntiamo molto. L’azienda ha un livello di tecnologia, di conoscenze e valore davvero straordinario”, ha detto tra l’altro Pasqualino Monti, nel corso della conferenza stampa. “Dobbiamo immettere – ha aggiunto – nell’organizzazione aziendale la convinzione che non si vive solo di mercato regolato. Ci sono tutti gli strumenti possibili per crescere anche sul mercato non regolato. In azienda c’è una tecnologia importante da utilizzare anche all’estero ma questo non vuol dire gestire gli aeroporti”. “Con riferimento al mercato dei droni – ha continuato l’ad di Enav – stiamo trattando per una acquisizione. Si tratta di mercati in forte crescita e su questo settore a breve ci sarà un’operazione che vedrà Enav interessata a una realtà più piccola, che può integrarsi con la nostra e svolgere funzioni per garantire servizi ad alto valore aggiunto che presentano marginalità incredibili”. “Quello dei droni – secondo Monti- è un mercato che sta esplodendo e il vantaggio in questo settore di Enav è di essere un’azienda quotata ma anche pubblica. Abbiamo accesso a infrastrutture strategiche, la parte di controllo della rete elettrica, ferrovie, piste aeroportuali che possiamo garantire con la nostra D-Flight, assieme a un’altra controllata che nascerà a breve. Un livello di servizi molto ampio e ricco di grandi marginalità”. Monti ha quindi ricordato i recenti accordi sui droni con Amazon e in generale “puntiamo molto sulla nostra capacità di individuare sul mercato le iniziative che ci daranno i margini più alti”. D-Flight è una società che Enav detiene per il 60%, mentre il restante 40% è affidato a una compagine industriale guidata da Leonardo.