Enav, Monti: Sempre più sostenibilità nelle nostre strategie

“Stiamo continuando ad integrare ancora di più la sostenibilità nelle strategie industriali. Il cambiamento climatico è una sfida che Enav ha raccolto da tempo e i risultati lo dimostrano. Non abbiamo ridotto infatti solo le nostre emissioni ma, grazie alla nostra capacità operativa nell’ottimizzazione delle rotte, continuiamo a supportare le compagnie aeree nella riduzione dei consumi, dei costi e delle emissioni a beneficio dei passeggeri e della comunità”. Così l’amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti, dopo l’importante riconoscimento a livello internazionale che la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia ha ottenuto per il suo impegno nella sostenibilità ambientale. Per la prima volta, infatti, Enav è stata inserita nella prestigiosa “A List” di Cdp (ex Carbon Disclosure Project), l’organizzazione no profit globale che valuta le aziende sulla base della loro gestione dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico. Partendo da un rating iniziale di “C” nel 2023, Enav ha costantemente migliorato le proprie performance, ottenendo un punteggio di “A-” nel 2024 fino a raggiungere quest’anno il massimo riconoscimento.