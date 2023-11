Enav raggiunge carbon neutrality, Monti “Puntiamo su sostenibilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo risultato è stato conseguito per l’80% grazie a tre direttici: abbiamo incrementato la nostra produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siamo stati in grado di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e abbiamo trasformato la nostra flotta auto (ora abbiamo solo mezzi elettrici e qualche ibrido). Per il restante 20% sono progetti che abbiamo portato avanti all’estero, in India e in Mozambico in particolare, dove abbiamo trasformato 1800 vecchie caldaie e partecipato alla costruzione di una centrale elettrica”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti, a margine della quinta edizione del Sustainability Day a Roma. Enav è il primo Air Navigation Service Provider al mondo a raggiungere la carbon neutrality.

