Enea, Francesca Mariotti presidente. Si insedia il nuovo Cda

Nella giornata di oggi si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Enea. La Presidente Francesca Mariotti, insieme ai consiglieri Michele Ennas, Massimo lannetta, Gian Piero Joime e Claudio Pioli – quest’ultimo eletto tra ricercatori e tecnologi dell’Agenzia – assumono oggi la responsabilità di orientare, programmare e sostenere le attività di Enea, nel pieno rispetto della funzione di indirizzo politico-amministrativo attribuita al Cda.

L’Enea, si legge in una nota, “si conferma così, con rinnovato slancio e visione, punto di riferimento strategico per la ricerca, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo competitivo del Paese, al servizio dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. Siamo chiamati ad affrontare sfide di portata storica: la sicurezza energetica, il sostegno alla competitività industriale e l’impegno costante per la ricerca e l’innovazione che richiedono, oggi più che mai, determinazione, responsabilità e una visione strategica e condivisa che ponga al centro il sapere, il rigore scientifico e l’impatto sociale delle azioni. Il nuovo Consiglio di amministrazione si impegna, con spirito di collaborazione e ascolto, a valorizzare appieno le competenze del capitale umano – vero patrimonio dell’Enea – e a potenziare le sinergie con il mondo della ricerca, dell’industria e delle istituzioni”. “L’Enea – conclude il comunicato – è pronta a rafforzare ulteriormente a livello nazionale e internazionale il proprio ruolo da protagonista nelle grandi trasformazioni del nostro tempo, nella consapevolezza che la ricerca non è un costo ma un investimento strategico e indispensabile per la crescita e la competitività del Sistema Paese”.