Enel: accelera chiusura ultimo impianto a carbone in Cile

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Il gruppo Enel accelera la chiusura del suo ultimo impianto a carbone in Cile. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. Le controllate cilene Enel Chile ed Enel Generación Chile, infatti, hanno informato il mercato della decisione dei rispettivi Cda di accelerare la chiusura dell’impianto a carbone Bocamina, situato a Coronel. Nello specifico, Enel Generación Chile richiederà alla Commissione nazionale per l’energia (Cne) cilena di autorizzare la cessazione dell’operatività dell’Unità I (128 MW) e II (350 MW) del suddetto impianto, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2020 e il 31 maggio 2022. La chiusura, che è subordinata all’autorizzazione sopra indicata, ha subito un’accelerazione rispetto a quanto programmato da Enel Generación Chile nel Piano nazionale di decarbonizzazione firmato con il Ministero dell’energia del Paese il 4 giugno 2019, piano che prevedeva la chiusura di Bocamina I entro la fine del 2023 e quella di Bocamina II entro il 2040.