Enel assume nuovo personale per diverse mansioni

La multinazionale cerca Responsabili e Specialisti in Italia

Enel, multinazionale dell’energia, effettuerà nuove assunzioni che riguarderanno:Responsabili delle Risorse, i quali dovranno gestire la previsione dei costi del cloud e il monitoraggio della fatturazione, monitorare le risorse cloud, supportare la configurazione e il miglioramento continuo e gestire le esigenze di cloud forecast; Responsabili del Servizio Infrastrutture e Sicurezza Informatica, che dovranno facilitare e ottimizzare i processi di richiesta di servizio e di modifica con altri stakeholder per l’infrastruttura e la sicurezza informatica, supportare la configurazione e il miglioramento continuo dello strumento di gestione dei ticket e supervisionare i profili dell’infrastruttura cloud; Specialisti in Gestione dei Contratti, che dovranno gestire le attività dell’intero ciclo di vita del contratto, collaborare con i colleghi del portfolio management, monitorare l’evoluzione dei contratti in termini di puntualità e capacità, supportare la definizione e il caricamento dei fabbisogni e delle richieste di acquisto, fornire supervisione e governance delle iniziative per garantire che siano allineate con la strategia e gli obiettivi dell’organizzazione; Responsabili del Dominio, che dovranno gestire i prodotti, coordinare le attività di progetto e sviluppo, contribuire al processo di approvazione degli investimenti, fornire guida e direzione al team funzionale e di sviluppo, guidare l’evoluzione delle soluzioni nel rispetto delle linee guida aziendali ed essere responsabile del team affidato. I candidati devono avere doti interpersonali, comunicative e analitiche, capacità di interfacciarsi con tutti i livelli dell’organizzazione, forte impegno e determinazione, attitudine alla gestione del gruppo di lavoro, capacità di team leadership, orientamento agli obiettivi, imprenditorialità e proattività. Enel offre ai propri collaboratori molte opportunità per crescere professionalmente, innovare e sfidare se stessi in un ambiente stimolante e su progetti interessanti.

Per verificare tutte le figure… continua a leggere