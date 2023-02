Enel: nuove assunzioni di Operatori e Addetti varie qualifiche

La multinazionale è alla ricerca di Diplomati e Laureati

Enel effettuerà nuove assunzioni di diplomati per posizioni Tecnico-Operative da inserire presso le proprie sedi presenti sul territorio nazionale. I nuovi assunti, che dovranno avere proattività, buone capacità organizzative e relazionali, attitudine a lavorare in gruppo e orientamento al problem solving, svolgeranno le seguenti mansioni: eseguire la manutenzione ordinaria, svolgere eventuali attività in reperibilità, rispettare le procedure e le scadenze, avere sensibilità per i temi di sicurezza e completare gli ordini di lavoro. Le altre figure, che Enel assumerà, riguardano: Operatori-Referenti di Linea, i quali dovranno supervisionare i macchinari e gli strumenti di produzione, assemblare i componenti lungo la linea di produzione, garantire le condizioni base di lavoro, preparare e caricare le materie prime nei macchinari, garantire il corretto funzionamento degli impianti e analizzare le eventuali anomalie e riordinare la postazione di lavoro; Addetti Forniture e Magazzino, che dovranno analizzare e ottimizzare i processi aziendali, pianificare la ricezione delle materie prime in accordo ai piani produzione e ai contratti quadro in essere con i fornitori, supervisionare i contratti di distribuzione, i contratti di analisi e smaltimento rifiuti e i processi di gestione e sdoganamento; Addetti Assistenza Clienti Specialistica, che dovranno gestire le richieste dei clienti, predisporre e monitorare la reportistica operativa per verificare l’avanzamento delle attività, verificare la qualità del servizio erogato e la corretta applicazione delle procedure operative da parte dei fornitori, interfacciarsi con le altre unità organizzative, con il cliente e con le società esterne.

Enel, multinazionale dell’energia e uno dei principali operatori integrati nel settore dell’elettricità e del gas nonché uno dei principali produttori di energia pulita, è presente in tutti i continenti dove lavorano circa 66.000 persone, che rappresentano la linfa vitale dell’organizzazione.

