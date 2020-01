“Enel Open Innovability Challenge”: candidature entro fine gennaio

Al via le candidature per la “Enel Open Innovability Challenge”, con scadenza il 30 gennaio 2020, che ha l’obiettivo di favorire la creazione di indumenti protettivi per gli operatori che svolgono attività nei settori elettrici a bassa tensione. I capi di vestiario attualmente disponibili, che forniscono il livello di protezione necessario sono scomodi in ambienti ad elevate temperature ed alto tasso di umidità.

Enel è interessata a trovare e sviluppare vestiario protettivo più comodo in termini di comfort termo-fisiologico, garantendo al tempo stesso il medesimo livello di protezione. La sfida contribuisce all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.3 “Good Health and Well-Being”.

Le soluzioni proposte dovranno rispettare i seguenti requisiti tecnici: assicurare la resistenza di un arco elettrico (Arc Thermal Performance Value (ATPV) > 25cal/cm2; Class 2 according to IEC 61482-2) e migliorare in modo significativo il livello di confort termo-fisiologico (Evaporative resistance (Ret) ≤ 7.5 m2Pa/W; Thermal Resistance (Rct) ≤ 0.035 m2K/: W; Transpirated liquid F ≥ 850 g/m2/h; Total weight ≤ 470 g/m2).