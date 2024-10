Energia, a Felice Granisso (Tea Tek) il Premio CEOforLIFE per il Made in Italy

Felice Granisso, Ceo di Tea Tek e Italian Green Factory, ha ottenuto un secondo premio nell’ambito di CEOforLIFE Awards 2024, iniziativa di rilievo nazionale in corso a Roma che celebra e riconosce i leader aziendali che si distinguono per l’adozione di strategie e pratiche sostenibili. Dopo il riconoscimento nella categoria transizione energetica ed ecologica, Granisso è stato premiato nella sezione ‘Made in Italy’. “E’ un onore aver ricevuto questo premio – ha commentato Granisso – così come aver illustrato ai più prestigiosi Ceo del Paese il progetto che il gruppo sta portando avanti a Napoli, con la newco Italian Green Factory, per reindustrializzare il sito ex Whirlpool. Con la nuova fabbrica green si vuole riportare in Italia quelle produzioni strategiche per il comparto delle rinnovabili, oggi concentrate all’estero”. “Italian Green Factory – ha aggiunto – doterà l’Italia di una produzione di componenti per le rinnovabili importante, segno che riportare le produzioni strategiche nel nostro Paese è possibile e che l’Italia ha tutte le caratteristiche tecniche per far fronte alla transizione ecologica e incrementare con volumi importanti la capacità produttiva italiana a servizio della filiera delle rinnovabili. Stiamo lavorando con l’ambizione di creare una filiera per le energie green che punti sul made in Italy: la crisi internazionale ci ha insegnato che occorre acquisire una sempre crescente autonomia energetica, ma questo è possibile solo puntando sulle risorse industriali e imprenditoriali radicate in Italia”.